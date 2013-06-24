Попри перевиконання бюджету та зростання економіки, Україна й надалі потребує значної міжнародної підтримки — у 2026 році йдеться про понад 40 мільярдів доларів.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі передає Укрінформ.

«Ключовим пріоритетом роботи Української платформи донорів залишається фінансова спроможність нашої держави. Розпочали URC-2025 з 14-го засідання Керівного комітету платформи», - зазначив він.

Шмигаль нагадав, що уряд наприкінці червня подав зміни до закону про державний бюджет, де передбачив збільшення видатків на обороноздатність країни майже на 10 млрд доларів, що допоможе ефективно протидіяти ворогу.

«Загальний фінансовий ресурс на оборону та безпеку у 2025 році складе майже 50 млрд доларів. Це 26% ВВП», - наголосив глава уряду.

Водночас бюджет на закупівлю зброї, за його словами, так само рекордний і складе 16,4 млрд доларів. Натомість власні доходи бюджету складуть 48,5 млрд доларів.

«Таким чином зовнішнє фінансування критично важливе для нас, адже дозволяє Україні спрямовувати власні ресурси на захист нашої країни», - підкреслив прем’єр-міністр.

Він повідомив, що цього року Україна вже залучила 22 млрд доларів зовнішнього фінансування.

«Водночас викликом є 2026 рік. Наші потреби у зовнішньому фінансуванні залишаться на рівні понад 40 млрд доларів. Ключовим завданням має стати напрацювання механізмів та інструментів, які дозволять залучити ці кошти», - акцентував Шмигаль.

Зі свого боку Кабмін продовжує роботу над консолідацією внутрішніх ресурсів.

«Завдяки відновленню економіки та системним змінам за перші 5 місяців цього року наш державний бюджет перевиконано на 1 млрд доларів», - додав очільник уряду.

Джерело: Укрінформ