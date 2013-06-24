До уваги аграріїв! 1 жовтня в Державному аграрному реєстрі розпочнеться прийом заявок на отримання часткової компенсації вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів для утримання великої рогатої худоби, доїльних залів та/або потужностей (об’єктів) з переробки побічних продуктів тваринного походження у галузі скотарства, що належать до ІІ і ІІІ категорії. Прийом заявок триватиме до 20 жовтня 2025 року включно. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Програма передбачає відшкодування до 25% витрат на будівництво або реконструкцію ферм, доїльних залів, об’єктів з переробки побічних продуктів тваринного походження, які можуть отримати юридичні особи та фізичні особи-підприємці, що провадять діяльність у галузі скотарства.
Відшкодування можна буде отримати за об’єкти, будівництво та/або реконструкція яких розпочалися після 24 лютого 2022 року та прийняті в експлуатацію з 1 січня до 30 вересня 2025 року.
Підтримка надається відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2025 року № 950.
Щоб подати заявку на отримання державної компенсації , необхідно:
- Зареєструватися або увійти до особистого кабінету на сайті www.dar.gov.ua.
- Відкрити програму підтримки у розділі «Доступні програми».
- Заповнити анкету відповідної форми.
З питань щодо реєстрації та подання заявок у ДАР можна звертатися до контакт-центру: 044 339 92 15, support@dar.gov.ua або в месенджер на Facebook сторінки ДАР.