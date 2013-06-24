24 липня 2025 року в Києві розпочалася серія тристоронніх консультацій між Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України, представниками роботодавців і профспілок, а також Міжнародною організацією праці (МОП) з метою фіналізації оновленого проекту Трудового кодексу України. Перша зустріч була присвячена обговоренню положень Книги I — загальної частини Кодексу, яка визначає основні принципи трудового права, терміни, структуру та засади соціального діалогу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Захід модерувала заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тетяна Бережна. У консультаціях взяли участь представники Уряду, Об’єднаного представницького органу сторони роботодавців, Об’єднаного представницького органу профспілок на національному рівні, народні депутати України, науковці та експерти МОП.

Ці консультації стали наступним кроком у реалізації домовленостей, закріплених у Тристоронньому меморандумі щодо реформи ринку праці, підписаному на конференції URC 2025 у Римі за участі Європейської комісії, Ради Європи, МОП, Світового банку та Європейської конфедерації профспілок.

«Ми розпочинаємо завершальний етап напрацювання нового Трудового кодексу, який замінить чинний, ухвалений ще за радянських часів. Цей документ має стати сучасною рамкою трудових відносин в Україні, де захищені права працівників, забезпечені умови для роботи бізнесу й зафіксовані європейські принципи гідної праці. Реформа відбувається в конструктивному діалозі з профспілками, роботодавцями та міжнародними партнерами. Це дає нам шанс сформувати трудове законодавство, яке відповідатиме як потребам економіки, так і стандартам ЄС та МОП», — зазначила заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тетяна Бережна.

Проект нового Трудового кодексу, над яким протягом останнього року тривала технічна робота за участі фахівців МОП, передбачає модернізацію підходів до регулювання трудових відносин в Україні. Ключові напрями — розвиток інституцій соціального діалогу, забезпечення рівності можливостей, підвищення прозорості трудових практик, а також зміцнення соціального захисту працівників — особливо в умовах післявоєнного відновлення.

«Підписання Меморандуму в Римі відкриває шлях до усунення залишкових бар’єрів на шляху до фіналізації Трудового кодексу. Наразі існує спільне розуміння, що соціальний діалог може стати практичним інструментом для трьох сторін у процесі приведення трудового законодавства у відповідність до міжнародних трудових стандартів. Це має особливе значення в контексті післявоєнного відновлення», — зазначила директор Представництва МОП в Україні Аїда Ліндмаєр.

Наступні консультації плануються у форматі тематичних зустрічей за розділами проекту Трудового кодексу. МОП і надалі надаватиме технічну підтримку в процесі, забезпечуючи платформу для прозорого, інклюзивного і конструктивного діалогу — за фінансової підтримки уряду Канади.

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