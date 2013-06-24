У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 49 254 кредитів на загальну суму 160.2 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За час дії воєнного стану видано 44 104 таких кредитів на 149,7 млрд гривень.

У липні підприємці отримали 567 кредитів на 2,2 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі понад 1,2 млрд гривень.

Станом на 1 серпня 2025 року 28 банків-кредиторів обслуговують 23 318 кредитів на 80,5 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили близько 36,6 млрд гривень. Це 71 % від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд гривень).

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 серпня під державні гарантії на портфельній основі лідирують такі банки:

Приватбанк – 15 475 кредитів на загальну суму 23,6 млрд грн, що становить 65 % від ліміту таких гарантій, наданих банку;

Ощадбанк – 3 380 кредитів на 12,1 млрд грн (59 % від ліміту банку);

Укргазбанк – 1 014 кредитів на 10,5 млрд грн (71 % від свого ліміту);

ПУМБ – 722 кредити на 8,4 млрд грн (85 % від свого ліміту);

Укрексімбанк – 529 кредитів на 8,3 млрд грн (85 % від свого ліміту).

Найбільший обсяг таких кредитів обслуговується у Києві – 2 787 кредитів на загальну суму 10,8 млрд грн, а також в таких регіонах:

у Дніпропетровській області – 1 974 кредити на 6,3 млрд грн;

у Львівській – 1 849 кредитів на 6,1 млрд грн;

у Харківській – 904 кредити на 5,5 млрд грн;

у Київській – 1 563 кредити на 5,1 млрд грн;

в Одеській – 1 491 кредит на 4,5 млрд гривень.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах: