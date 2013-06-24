Укрзалізниця робить усе можливе, щоб забезпечити подорожі влітку — у найінтенсивніший період за кількістю перевезень. У липні перевезено 2,7 млн пасажирів. Для цього задіяно всі можливості доступного вагонного парку. Кожен вагон перевіз у середньому на 14% більше пасажирів, ніж торік, завдяки призначенню додаткових оборотних рейсів. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

При цьому кількість доступних для перевезення вагонів у порівнянні з липнем 2024 року зменшилась на 189 через старіння та ворожі обстріли.

Щоб якнайбільше пасажирів поїхали у подорож, з початку року додано 39 новозбудованих вагонів. Але, на жаль, загальні темпи старіння та списання вагонів наразі випереджають темпи оновлення.

Кількість пасажирів, які подорожують на пільгових умовах, також зростає. Групи дітей прямують на відпочинок, військові — на відновлення чи у відрядження, внутрішньо переміщені особи виїжджають із небезпечних зон. Так, за місяць перевезено 116 тис. дітей та їхніх супроводжуючих — це на 31% більше, ніж торік. Також у липні подорожували 44 тис. військовослужбовців і членів їхніх родин (у липні 2024 року — 19 тис.).