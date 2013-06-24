Міністр оборони Денис Шмигаль провів розмову з Комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом.

Сторони приділили увагу практичній реалізації інструменту SAFE — оборонної ініціативи ЄС обсягом 150 млрд євро, до якої вже долучилися 19 країн. Зокрема, було скоординовано потреби України, пріоритетні проєкти та залучення до них українських підприємств ОПК.

Крім того, обговорили фінансування оборонних потреб України, зокрема через механізм ERA. Наступний транш очікується вже в жовтні.

Також торкнулися питання конфіскації заморожених російських активів. Кошти агресора мають бути спрямовані на посилення обороноздатності України, підкреслив Денис Шмигаль.

Сторони також порушили тему подальшого послаблення воєнної машини росії. ЄС вже узгодив 19-й пакет санкцій, і Україна розраховує на якнайшвидше його затвердження, додав очільник Міноборони.

«Разом посилюємо стійкість України та безпеку Європи», – резюмував Денис Шмигаль.

Джерело: Міністерство оборони