Національний банк України започаткував нову тематичну серію обігових пам’ятних монет, присвячену єдності України, її неподільності та адміністративно-територіальному устрою. У межах серії «Ми сильні. Ми разом» в обіг уведено перші три пам’ятні монети, присвячені регіонам, які першими опинилися в епіцентрі російської агресії: Автономній Республіці Крим, Донецькій та Луганській областям. Їх презентація стала приводом для публічної дискусії «Єдина та неподільна», участь у якій взяли Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр Юлія Свириденко та голова Національного банку України Андрій Пишний.

«Символічно, що цей захід відбувся в річницю Всеукраїнського референдуму — дня, який започаткував відлік нашої відновленої Незалежності і незворотний процес міжнародного становлення України. 1991 року всі області — від Криму до Львівщини, від Луганщини до Чернігівщини — зробили спільний одностайний вибір: жити у вільній незалежній країні», — зазначила Юлія Свириденко. Очільниця уряду наголосила, що цей вибір закріплено в Конституції України. Його щодня захищають і виборюють наші Сили оборони. Україна була, є і буде суверенною неподільною державою.

«За ці роки ми як нація вивчили, що запорука збереження територіальної цілісності й незалежності — це сильне Військо, сильні державні інституції, наша економічна самодостатність. І ключове — наша єдність. Маємо її берегти. Лише в єдності ми були, є і будемо», — наголосила Прем’єр-міністр.

«Ми сильні. Ми разом» — головне повідомлення, яке Національний банк закарбовує в обігових пам’ятних монетах нової серії. Ними нагадуємо, що територіальна цілісність країни як непохитний принцип, закарбований у Конституції України, має залишатися незмінним. Кожен регіон України має свою історію, але всі ми соборні та єдині», — наголосив Андрій Пишний, презентуючи нові монети.

Монети мають номінал 10 гривень, виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Аверс усіх трьох нових обігових пам’ятних монет ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено номінал монети, рік карбування та Державний герб України.

Головний елемент реверсу цих монет — стилізована мапа України з чітко окресленими адміністративними межами та зображенням території регіону, якому присвячена монета.

Дизайнер реверсу монет — Олександра Кучинська, художник аверсу — Володимир Дем’яненко, скульптор — Володимир Дем’яненко.

Обігові пам’ятні монети «Ми сильні. Ми разом. Автономна Республіка Крим», «Ми сильні. Ми разом. Донецька область» та «Ми сильні. Ми разом. Луганська область» — законний платіжний засіб на території України. Їх приймають усі фізичні і юридичні особи без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Національний банк України