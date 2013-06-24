Сьогодні, під час Міжнародної конференції з відновлення України URC 2025 в Римі, оголосили про підписання нових фінансових угод на загальну суму €2,3 млрд у межах Ukraine Investment Framework (UIF) – інвестиційного компоненту програми Ukraine Facility.

Це стало результатом тісної співпраці Уряду України, Європейської комісії та провідних міжнародних фінансових інституцій — таких як Європейський банк реконструкції та розвитку (EBRD), Європейський інвестиційний банк (EIB), Міжнародна фінансова корпорація (IFC), а також банків розвитку окремих країн, а саме - KfW (Німеччина), BGK (Польща), AFD (Франція) та інших.

У межах Ukraine Facility — флагманського інструменту ЄС на підтримку України на €50 мільярдів Єврокомісія оголосила про новий пакет угод на €2,3 мільярда. Угоди підписані із міжнародними та двосторонніми публічними фінансовими інституціями в межах Ukraine Investment Framework, до складу якого входять €1,8 мільярда у вигляді кредитних гарантій та €580 мільйонів у вигляді грантового і змішаного фінансування (blended finance). Очікується, що ці кошти мобілізують до €10 мільярдів інвестицій в економіку України.

«Сьогодні ЄС підтверджує свою роль найсильнішого партнера України. Не лише головного донора, а й ключового інвестора в її майбутнє. Підписавши угоди на суму €2,3 млрд, ми прагнемо розблокувати до €10 млрд євро інвестицій для відбудови зруйнованих будинків, повторного відкриття лікарень, відродження бізнесу та безпеки енергетики. Це солідарність у дії. Україна щодня стає ближчою до ЄС — в енергетиці, освіті, роумінгу та культурі. Європа підтримує Україну — сьогодні і завтра», — наголосила Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Це вже другий великий пакет угод у межах UIF. Якщо торік ми підписали угоди на €1,4 млрд євро, то нині загальна сума нових угод — на €2,3 млрд. З них майже €1,8 млрд становлять кредитні гарантії для залучення інвестицій приватного сектору, держпідприємств, муніципалітетів, малого та середнього бізнесу. Ще €580 млн – це гранти та безповоротна технічна допомога. Ми вдячні нашим європейським партнерам за довіру і за послідовну підтримку курсу України на повноцінне членство в ЄС», — зазначила Перша віцепрем'єр-міністерка – Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Новий пакет угод на €2,3 мільярда, оголошений Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, має потенціал залучити понад €10 мільярдів додаткових інвестицій у найбільш пріоритетні потреби України протягом періоду реалізації відповідних інвестиційних програм. Серед ключових їх напрямів:

Підтримка МСП та бізнесу, постраждалого від війни: Понад €500 мільйонів у вигляді гарантій та грантів за підтримки ЄС безпосередньо підуть на підтримку мікро-, малих і середніх підприємств України. Програми, що будуть реалізовані EBRD, Polish Development Bank (BGK) та Council of Europe Development Bank (CEB) будуть зосереджені на стартапах і компаніях, які наймають ветеранів та внутрішньо переміщених осіб — з метою відновлення локальної економіки.

Мобілізація стратегічних інвестицій: ЄС підтримує масштабні приватні проєкти з відновлення у таких ключових секторах, як енергетика, транспорт, агропродовольство, цифровізація та промисловість. Понад €600 мільйонів у вигляді гарантій і грантів через EDFI, Czech Development Bank (NRB) та Polish BGK будуть використані для залучення приватного капіталу в інфраструктуру, галузі подвійного призначення та стратегічні ланцюги постачання.

Відбудова міст і громад України: Більше €520 мільйонів нових фінансувань від ЄС буде спрямовано на муніципальну інфраструктуру у постраждалих регіонах. Партнерами виступають French Development Agency (AFD), Nordic Green Bank (NEFCO) та Polish BGK. Підтримка охопить медицину, міську мобільність, водопостачання та очищення, житло та централізоване опалення — з фокусом на допомогу внутрішньо переміщеним особам.

Посилення енергетичної безпеки та зелений перехід: Енергетична стійкість — запорука суверенітету України. Понад €265 мільйонів у вигляді гарантій і грантів допоможуть стабілізувати енергомережу, розбудувати потужності ВДЕ та підвищити енергоефективність. Програми з EBRD, Slovak Eximbanka та SlovakAid підтримають розвиток чистої енергії. Зокрема, Renewables Support Mechanism має зменшити ризик волатильності цін на електроенергію та стимулювати девелопмент додаткових до 1,5 ГВт потужностей генерації ВДЕ.

Відновлення критичної інфраструктури та соціальний вплив: Понад €310 мільйонів у вигляді гарантій і грантів підуть на ремонт житла, модернізацію лікарень та медичних закладів. Співпраця з World Bank та Czech NRB забезпечить надходження допомогиа до тих, хто її найбільше потребує.

З урахуванням підписання нових інвестиційних програм, загальні зобов’язання ЄС у межах Ukraine Investment Framework зараз складають €5,7 мільярда. Очікується, що це мобілізує понад €18 мільярдів інвестицій, які будуть залучені протягом періоду імплементації інвестиційних програм. Це понад 60% загального фінансування, передбаченого в межах Ukraine Investment Framework на період 2024–2027 років.

Джерело: Міністерство економіки