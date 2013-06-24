Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев та делегат Федеральної ради у справах України Жак Гербер від Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань підписали в Давосі меморандум про взаєморозуміння, який започатковує нову масштабну програму економічної стійкості «Конкурентоспроможність для відновлення України 2026—2030».

«Співпраця України та Швейцарії за новою програмою дасть змогу істотно підвищити конкурентоспроможність українських малих і середніх підприємств, їхню інтеграцію з європейськими та глобальними ланцюгами доданої вартості. Серед пріоритетних напрямів — агробізнес та харчова переробка, стале будівництво, деревообробка, машинобудування, IT», — зазначив Олексій Соболев.

Меморандум визначає чотири стратегічні напрями: спрощення умов ведення бізнесу: поліпшення нормативно­правової бази, цифровізація державних послуг та зменшення регуляторного тиску на підприємців; посилення інституцій: підтримка бізнес­об’єднань та регіональних агенцій розвитку, які допомагатимуть МСП виходити на нові ринки; модернізація підприємств: пряма технічна допомога бізнесу для впровадження зелених технологій, автоматизації та стандартів якості ЄС; розвиток людського капіталу: спільна робота з Міжнародною організацією праці над залученням ветеранів, жінок та внутрішньо переміщених осіб до економічних процесів.

Програма охоплюватиме десять областей України, де вже активно працюють регіональні агентства розвитку, а також охоплені іншими проєктами, які фінансує Швейцарія. Такий підхід забезпечить рівномірне відновлення громад та створення робочих місць в областях. Програму повністю синхронізовано з державними стратегіями та планом Ukraine Facility, повідомляє Мінекономіки.