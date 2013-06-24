У травні 2025 року Міністерство фінансів України залучило від випуску державних облігацій 43,6 млрд грн в еквіваленті:
- 34,1 млрд грн;
- 202,4 млн євро.
Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Безпека і оборона є головним напрямом спрямування коштів, що залучені від випуску ОВДП. Інвестиції в державні облігації разом із міжнародною фінансовою допомогою продовжують сприяти фінансовій стійкості країни в умовах повномасштабної війни.
Станом на 1 червня, в обігу перебувають ОВДП на понад 1,85 трлн гривень. Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (46,1%) та НБУ (36,3%). Частка юридичних осіб та фізичних осіб – 10,3% та 5,1% відповідно. Частка нерезидентів складає 1,1%, страхових компаній – 1%, а територіальних громад – 0,03%.
У травні юридичні та фізичні особи збільшили обсяг інвестицій в ОВДП на понад 10%, з 257 млрд грн до 286 млрд грн.
Обсяг інвестицій юридичних та фізичних осіб за рік (1 червня 2025 року до 1 червня 2024 року) зріс на понад 25%.
Водночас частка фізичних осіб у загальному обсязі ОВДП збільшилась у порівнянні з минулим роком до 5,1% станом на початок червня 2025 року (у червні 2024 року – 3,9%).
Середньозважена дохідність ОВДП номінованих у гривні у травні дорівнювала 16,2%, у євро – 3,2%.
У 2025 році через випуск ОВДП до держбюджету залучено вже 191 млрд грн. Загалом упродовж воєнного стану від розміщення ОВДП на аукціонах Міністерство фінансів України залучило понад 1,6 трлн грн в еквіваленті.
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