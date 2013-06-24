Щороку тисячі молодих людей з тимчасово окупованих територій (ТОТ) обирають українську освіту. Проте молодь, яка залишається на ТОТ, може не знати про порядок виїзду в Україну та вступу до закладів вищої освіти (ЗВО). Сьогодні в Україні діють спрощені умови вступу до українських ЗВО для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій.

Для молодої людини, яка виїхала з тимчасово окупованої території, при вступі до українського закладу вищої освіти буде забезпечено:

анонімність та супровід і допомогу під час проведення вступної кампанії;

проживання в студентському гуртожитку на час вступу та під час навчання;

допомогу в оформленні всіх необхідних українських документів;

щомісячну стипендію (соціальну або академічну при успішному виконанні навчального плану).

Вступ до закладу вищої освіти здійснюється на спрощених умовах:

сертифікат Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) чи Національний мультипредметний тест (НМТ) - не обовʼязкові;

якщо немає українського паспорта - достатньо свідоцтва про народження;

подача документів і складання вступних іспитів (у формі співбесіди) - можлива онлайн.

Джерело: Урядовий портал