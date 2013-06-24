Щороку тисячі молодих людей з тимчасово окупованих територій (ТОТ) обирають українську освіту. Проте молодь, яка залишається на ТОТ, може не знати про порядок виїзду в Україну та вступу до закладів вищої освіти (ЗВО). Сьогодні в Україні діють спрощені умови вступу до українських ЗВО для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій.
Для молодої людини, яка виїхала з тимчасово окупованої території, при вступі до українського закладу вищої освіти буде забезпечено:
анонімність та супровід і допомогу під час проведення вступної кампанії;
проживання в студентському гуртожитку на час вступу та під час навчання;
допомогу в оформленні всіх необхідних українських документів;
щомісячну стипендію (соціальну або академічну при успішному виконанні навчального плану).
Вступ до закладу вищої освіти здійснюється на спрощених умовах:
сертифікат Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) чи Національний мультипредметний тест (НМТ) - не обовʼязкові;
якщо немає українського паспорта - достатньо свідоцтва про народження;
подача документів і складання вступних іспитів (у формі співбесіди) - можлива онлайн.
Джерело: Урядовий портал