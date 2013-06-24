Відбулося дев’яте засідання Підкомітету з питань митного співробітництва між Україною та Європейським Союзом, де Україна виступила Головуючою стороною. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У заході взяли участь від української сторони представники Мінфіну, Держмитслужби, Мінекономіки, МЗС, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції України, зі сторони ЄС – представники Генерального директорату з оподаткування та митного союзу Європейської Комісії (DG TAXUD).

Під час зустрічі сторони розглянули стан виконання домовленостей, досягнутих у межах попереднього засідання, а також обговорили прогрес України у виконанні зобов’язань у митній сфері відповідно до положень Угоди про асоціацію. Окрему увагу приділено середньостроковому плану заходів із реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року, зокрема, за напрямами цифрової трансформації митних процесів, запобігання корупції та удосконалення ІТ-систем.

Зокрема, сторони відзначили прогрес у впровадженні системи NCTS , яка забезпечує транзит товарів між Україною та державами-членами ЄС, а також розвиток електронного обміну митною інформацією з країнами ЄС.

Сторони обговорили останні зміни в митному законодавстві України та Європейського Союзу, обмінялися інформацією щодо впровадження механізму попереднього обміну митними даними з країнами-членами ЄС, розглянули перспективи вдосконалення процедур визначення походження товарів та можливість розробки онлайн-сервісу для перевірки сертифікатів EUR.1.

Україна представила своє бачення із впровадження європейських митних стандартів, що передбачає подальше розширення цифрових сервісів, інтеграцію в європейську ІТ-інфраструктуру та спільні рішення в аналітиці ризиків і контролі ланцюгів постачання.

«Українське митне законодавство, за оцінкою наших європейських партнерів, вже сьогодні на 80% відповідає митному законодавству ЄС. Партнери відзначають суттєвий прогрес і це є нашим спільним результатом роботи державних інституцій і бізнесу», – зазначив директор Департаменту митної політики Міністерства фінансів України Олександр Москаленко.

Окремо було відзначено позитивну складову обміну митними даними між Україною та Литвою, яка не має спільного кордону з нашою державою. Як було зазначено, це складний і багатогранний технічний процес, який уже демонструє відчутні результати та є прикладом ефективної цифрової інтеграції між митними адміністраціями двох країн.

«Європейський Союз – це насамперед митний союз. І для України митна інтеграція є одним із ключових напрямів наближення до ЄС. Ми вже виконали 91% митних зобов’язань, передбачених Угодою про Асоціацію, і продовжуємо рух до повної технологічної сумісності з європейською митною системою. Наше завдання – не лише адаптувати законодавство, а й інтегруватися в спільний цифровий простір ЄС, перебудувати роботу відповідно до стандартів ЄС та реалізувати заходи передбачені Національною стратегією доходів», – повідомив заступник Голови Держмитслужби Владислав Суворов.

Окремим пунктом порядку денного стала взаємна адміністративна допомога у митних справах, зокрема співпраця у боротьбі з митним шахрайством і взаємодія з Європейським бюро з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF). Було відзначено високу ефективність спільної операції з протидії незаконному обігу контрафактних пестицидів, проведеної у тісній координації з OLAF, правоохоронними органами України та Румунії. Також сторонами обговорено й питання координації зусиль у межах Всесвітньої митної організації та наголошено на результативності в питаннях обмеження співпраці рф з ВМО.

За результатами засідання сторони узгодили операційні висновки, які визначають подальші напрями спільної роботи. Сторони також домовились найближчим часом провести технічне засідання з метою напрацювання системних рішень для імплементації механізму обміну попередньою митною інформацією між Україною та країнами членами ЄС.

Ці домовленості сприятимуть подальшому підвищенню прозорості, ефективності, безпеки зовнішньоекономічної діяльності та сильної позиції України на міжнародній арені.

Наступне засідання Підкомітету з питань митного співробітництва Україна – ЄС відбудеться у 2026 році.