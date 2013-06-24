Міністр оборони України Денис Шмигаль взяв участь у засіданні за участі єврокомісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса, Високої представниці ЄС Каї Каллас, міністрів оборони Данії, Фінляндії, Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Румунії та Болгарії, а також представників НАТО. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
В межах розмови Денис Шмигаль підкреслив, що Україна готова брати участь у проекті «Стіна дронів».
«Ми вже зараз прагнемо та можемо відігравати активну роль у захисті Європи від російської дронової загрози. Під час розмови ми сфокусувалися на конкретних кроках реалізації цього проекту, ініційованого Єврокомісією. «Стіна дронів» створить принципово нову оборонну екосистему в Європі, частиною якої готова бути й Україна. Разом із союзниками ми координуватимемо нашу протидію провокаціям росії у небі та впроваджуватимемо найефективніші рішення», – зазначив очільник Міноборони України.
Денис Шмигаль додав, що Україна розраховує на підписання відповідної декларації з партнерами уже в жовтні. Зі свого боку Україна вже зараз готова відправляти технічні команди для підготовки груп, які стануть частиною «Стіни дронів».
«Україна – визнаний лідер у сфері безпілотних технологій. Ми готові ділитися нашим досвідом збиття російських дронів з ЄС, НАТО та країнами-сусідами», – зауважив Міністр оборони України.
Також сторони обговорили участь українських виробників у проекті, адже Україна має інноваційні розробки, перевірені на практиці.
«Агресор вже здійснив навмисні провокації проти Данії, Польщі, країн Балтії. ЄС має бути готовим рішуче відповісти на таку ескалацію. І роль України тут – ключова», – підкреслив Денис Шмигаль.
Він подякував Єврокомісії за організацію цієї розмови, а учасникам – за готовність об’єднати сили для захисту європейського континенту.