Коли під час штурму українських позицій з усіх трьох десятків ворожих солдатів кілька спробували відкотитися назад, по них відкрили кулеметний вогонь з їхнього ж тилу. Інші приречено гинули під українськими кулями. Пояснити, що відбувається, змогли лише ті, кому пощастило здатися в полон.

Старший солдат Дмитро з позивним «Десна» розповів про свій бойовий шлях і наочно пояснив відмінність між українськими ТЦК та СП і російськими окупаційними «воєнкоматами».