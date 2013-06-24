Мінцифри як координатор Розділу 10 переговорів про вступ до ЄС працює над підготовкою переговорної позиції у сфері цифрової трансформації та медіа. Під керівництвом заступника Міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції Олександра Борнякова відбулося засідання робочої переговорної групи. У ньому взяли участь представники органів влади, громадських організацій та бізнес-асоціацій. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Учасники розглянули проект переговорної позиції — ключовий документ, у якому вказано:

аналіз відповідності українського законодавства праву ЄС та терміни, коли Україна повністю синхронізує своє законодавство з правом ЄС;

пропозиції, де потрібно більше часу або особливі умови, щоб перейти на європейські стандарти;

запит на пришвидшену інтеграцію в межах розділу, що означає включення України до ініціатив, груп та органів ЄС до моменту набуття членства.

Крім того, відбулася консультаційна зустріч з Александаром Андрією Пейовичем — міжнародним експертом проекту «Регіональний фонд “Реформа державного управління у країнах Східного партнерства ІІ”» (GIZ) та колишнім головним переговорником Чорногорії з питань євроінтеграції. Він поділився досвідом організації переговорів, пояснив, як визначити, які правила ЄС Україна запровадить одразу, а для яких потрібен додатковий час чи особливі умови. А також як вибудувати зрозумілу та ефективну позицію України на переговорах.

Продовжуємо системну підготовку до переговорного процесу з ЄС, щоб забезпечити швидке та ефективне приєднання до цифрового внутрішнього ринку ЄС і гармонізацію законодавства з європейськими стандартами.

Дякуємо проекту «Регіональний фонд “Реформа державного управління у країнах Східного партнерства ІІ”» (GIZ) за підтримку організації зустрічей, а також усім представникам органів державної влади, громадських організацій та бізнес-асоціацій, залучених до підготовки переговорної позиції.