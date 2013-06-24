Україна готується до участі у Конференції ООН зі зміни клімату (СОР30) — найбільший кліматичний події року. Цього разу вона пройде в Бразилії, місті Белен, у листопаді цього року.

Заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Павло Карташов та Посол Федеративної республіки Бразилія в Україні Рафаел де Мелло Відал під час зустрічі обговорили підготовку до Конференції. Серед іншого, йшлося, про заходи, в яких можуть взяти участь представники української делегації, а також про організацію двосторонніх зустрічей на різних рівнях.

Під час зустрічі сторони визнали важливість об'єднання зусиль України та Бразилії на найвищому рівні для подолання ключових викликів сьогодення. Захист лісів та біорізноманіття, розвиток відновлювальної енергетики, забезпечення глобальної продовольчої безпеки — напрями за якими Україна та Бразилія можуть посилювати співпрацю та ділитися досвідом. А СОР30 є ефективним майданчиком для цього.

Заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Павло Карташов подякував Послу Рафаелю де Мелло Відалю та Федеративній республіці Бразилія за підтримку і висловив сподівання щодо подальшого розвитку взаємовигідної співпраці між країнами.

