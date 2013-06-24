Міністр оборони України Денис Шмигаль та віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підписали у Києві Меморандум зі створення спільної робочої групи з безпілотних авіаційних систем.
«Ми переводимо нашу безпекову співпрацю на новий рівень у відповідь на російський терор, який загрожує Україні та іншим країнам Європи. Центральним елементом цієї робочої групи будуть програми спільного навчання», — наголосив Денис Шмигаль.
Спільна робоча група сприятиме обміну оперативними знаннями та досвідом щодо БпЛА; розроблятиме та тестуватиме методи застосування та протидії безпілотникам, інтегруватиме інноваційні технології; зміцнюватиме взаємосумісність між Збройними силами України та Польщі та забезпечуватиме сумісність зі стандартами НАТО.
Міністри підписали Спільну декларацію щодо посилення безпекового й оборонного співробітництва. У цьому документі сторони домовилися про поглиблення взаємодії за ключовими напрямами, серед яких SAFE та PURL.
Денис Шмигаль та польський колега підписали лист-звернення до міністрів оборони країн НАТО. У ньому вони закликали союзників направляти експертів до Спільного центру з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) та брати активну участь у його проєктах.
«Щиро вдячний Польщі та особисто панові Косіняку-Камишу за підтримку. Разом зміцнюємо безпеку наших країн та всього європейського континенту», — зазначив Денис Шмигаль.
Очільники оборонних відомств поклали квіти до Стіни пам’яті на Михайлівській площі у центрі української столиці. «Вічна пам’ять захисникам і захисницям, які загинули у боротьбі за нашу незалежність та свободу», — заявив Денис Шмигаль, повідомляє Міноборони.