Ці кошти підуть на підтримку державних програм для малих і середніх підприємств (МСП). Зазначається, що Мінекономіки та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) підписали Угоду про позику за Програмою "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE).
"Укладення додаткової Угоди про позику дозволить спрямувати 88 млн доларів на реалізацію таких програм підтримки бізнесу, як доступні кредити “5-7-9”, гранти для переробних підприємств, програми відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, стимулювання індустріальних парків", - зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.
У церемонії підписання взяли участь міністр Олексій Соболев та Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Роберт Сом.
Зазначається, що фінансування структуровано як Програма, орієнтована на результат, що означає розподіл коштів на основі досягнення конкретних, попередньо узгоджених зі Світовим банком результатів. Зокрема, встановлену кількість виданих нових бізнес-кредитів, збільшення кількості підприємств, очолюваних жінками, а також підтверджене зростання інвестицій у зелені технології.
У міністерстві нагадали, що у листопаді 2024 року між Україною та Світовим банком було підписано три ключові угоди, які дали старт Програмі RISE та дозволили розпочати вибірку фінансування обсягом 593 млн доларів на підтримку МСП для відновлення їхньої діяльності після наслідків війни.
За результатами успішного виконання індикаторів Програми торік до держбюджету вже було залучено 250 млн дол. За результатами 2025 року очікуються надходження до 300 млн дол.
Загалом передбачається, що Програма RISE дозволить надати підтримку щонайменше 20 000 малих і середніх підприємств до 2027 року.
Джерело: Укрінформ