Україна отримала другий транш від Канади обсягом 2,3 млрд канадських доларів (близько 1,7 млрд доларів США) у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Кошти буде спрямовано на пріоритетні потреби держбюджету.

Механізм ERA обсягом до 50 млрд доларів США передбачає спрямування Україні кредитних коштів, що будуть погашатися та обслуговуватись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських активів.

Загалом внесок Канади в ініціативу ERA сягає 5 млрд канадських доларів, із яких 4,8 млрд канадських доларів вже надійшло до держбюджету.

“Продовжуємо разом із міжнародними партнерами послідовно реалізовувати інструмент для притягнення росії до фінансової відповідальності за злочини в Україні. У поточному році Канада вже надала близько 3,4 млрд доларів США через механізм ERA. Це важливий внесок в підтримку фінансової стабільності України. Кошти дозволять забезпечити нагальні видатки держбюджету”, – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.