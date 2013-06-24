11 липня Україна та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) підписали угоду про додаткове фінансування на суму 50 млн доларів США. Підписання відбулося на полях Конференції з відновлення України, що проходить 10–11 липня в Римі, Італія. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Фінансування надається в рамках проекту Світового банку “Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України” (ARISE).

Кошти надаються у вигляді гранту на підтримку доступу малих фермерських господарств до фінансування від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

Підписантом угоди від України виступив Міністр фінансів України Сергій Марченко, від Світового банку - Регіональний директор у справах країн Східної Європи Боб Сом. На церемонії підписання також був присутній Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Так, в рамках виділеного фінансування сільгоспвиробники матимуть можливість отримати грантову допомогу на підтримку розвитку своїх господарств.

“Україна є одним із ключових постачальників продовольства у світі, і стабільність аграрного виробництва в нашій країні має критичне значення для глобальної продовольчої безпеки. Агресивна війна росії завдає масштабної шкоди сільському господарству, що створює ризики не лише для України, а й для мільйонів людей за її межами.

Надання додаткового грантового фінансування в рамках діючого спільного зі Світовим банком проекту ARISE є надзвичайно своєчасним та необхідним для забезпечення безперервного доступу до фінансування аграрного бізнесу України. Проєкт ARISE з 2023 року підтримує тисячі малих фермерських господарств в умовах війни”, – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко та подякував команді Світового банку за своєчасну підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, раніше Україна вже отримала 595 млн доларів США фінансування від Світового банку за проєктом ARISE: позику у розмірі 230 млн доларів США із Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine), що підтримується Урядом Японії, та гранту у розмірі 365 млн доларів США від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).