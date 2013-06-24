30 серпня Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку підписав Угоду про відкрите море (BBNJ Agreement). Відтепер Україна стала учасницею нового міжнародного механізму захисту океанічних екосистем і сталого використання морських ресурсів у міжнародних водах.Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

28 серпня 2025 року Президент України своїм Розпорядженням уповноважив Олексія Соболева на підписання Угоди в рамках Конвенції ООН з морського права про збереження та стале використання морського біологічного різноманіття в районах за межами національної юрисдикції.

«Ця Угода – черговий важливий крок до європейського майбутнього України. Ми підтверджуємо, що питання збереження океанів та морів є частиною нашої європейської та світової екологічної інтеграції. Наше розташування на Чорному та Азовському морях робить питання морської безпеки та захисту екосистем стратегічними для країни й регіону. Навіть у час війни ми доводимо, що здатні дбати про глобальне довкілля, протистояти кліматичним викликам та боротися з екологічними злочинами агресора», – зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Підписання Угоди про відкрите море:

підтверджує проєвропейський курс держави та підтримку ключових дипломатичних пріоритетів Європейського Союзу, зокрема Франції, яка активно просуває цей документ на міжнародному рівні;

сприяє досягненню цілей Конвенції про охорону біологічного різноманіття, яка передбачає збереження 30% територій і океанів до 2030 року;

узгоджується з Паризькою кліматичною угодою в частині обговорення Blue Carbon – вуглецю, що поглинається морськими екосистемами.

дозволяє впливати на глобальні рішення з охорони морського середовища;

відкриває нові можливості для науки та різних галузей економіки;

приверне увагу світу до негативного впливу, який чинить росія на довкілля Криму та Чорного моря.

Міністр наголосив, що приєднання до Угоди про відкрите море – чітка демонстрація готовності України виконувати міжнародні зобов’язання та брати участь у формуванні глобальної політики охорони океанів разом з нашими міжнародними партнерами попри те, що наша держава не має виходу до відкритого океану.

Довідково

Протягом 120 днів, з моменту підписання, усі країни мають завершити процес ратифікації, після чого документ набирає чинності. Наразі Угоду підписали вже 140 країн, з яких 54 підписанти ратифікували її у своїх національних юрисдикціях.

Угода про відкрите море була ухвалена у 2023 році та є третьою імплементаційною угодою в межах Конвенції ООН з морського права (UNCLOS). Її мета — створити єдині глобальні правила охорони біорізноманіття на території, що охоплює дві третини Світового океану. Угода передбачає: