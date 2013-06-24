Словаччина буде разом з Україною та іншими партнерами в роботі заради миру й готова визначити свою позицію щодо безпекових гарантій для нашої країни. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі із Прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Ужгороді.

Ключові теми обговорення — те, що принципово для України, і те, що принципово для Словаччини: двосторонні відносини, зусилля заради миру, гарантії безпеки, енергетична незалежність Європи та спільні проєкти в енергетиці. Зокрема, є домовленість провести в жовтні засідання міжурядової комісії.

«Пан Прем’єр-міністр Словаччини в Ужгороді не вперше, але це перша наша зустріч — зустріч саме тут, і маємо зберігати прагматичний характер роботи. І важливо, щоб це мало продовження на рівні міністрів, на рівні наших інституцій, а не тільки на рівні лідерів», — сказав глава держави.

Володимир Зеленський поінформував про розмову із Президентом США Дональдом Трампом та роботу з лідерами коаліції охочих для наближення миру й гарантування безпеки. Роберт Фіцо розповів про свої контакти в Китаї.

«Ми розраховуємо на підтримку наших мирних зусиль, і Роберт запевнив, що Словаччина буде разом з нами та іншими партнерами в роботі заради миру», — зазначив Президент України.

«Словаччина як мала країна не може відігравати найважливішу роль, але ми підтримуємо всі ініціативи, які можуть привести до настання миру», — додав Роберт Фіцо.

Крім того, Словаччина готова співпрацювати з Україною у форматі коаліції укриттів, передусім ідеться про школи та садочки. Міністри мають забезпечити відповідні результати.

Окремо обговорили енергетичну незалежність Європи та співпрацю між Україною й Словаччиною для енергетичної стійкості: імпорт електрики для України та експорт українських енергоресурсів територією Словаччини третім країнам. Прем’єр-міністр додав, що в такої співпраці великий потенціал.

«Чуємо від Сполучених Штатів, яку вагому роль для Президента Трампа відіграє питання енергетичної незалежності — енергетичної незалежності Європи. Треба дати відповідь на це, і це залежить від кожного в Європі. У російської нафти, як і в російського газу, немає майбутнього», — наголосив глава держави.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко і Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі приділили увагу питанням економічної співпраці між Україною та Словаччиною. Сторони обговорили стан реалізації ключових інфраструктурних та енергетичних проєктів. У цьому контексті прем’єр-міністри схвалили відкриття вузькоколійної залізничної ділянки між Ужгородом та Чопом. Це перша євроколія, збудована в Україні, яка відкриває нові можливості для розвитку пасажирських сполучень із європейськими столицями.

«Ми домовилися працювати над змістовим наповненням чергового раунду спільних консультацій урядів України та Словаччини, які найближчим часом відбудуться у Словаччині», — наголосила Юлія Свириденко.

Прем’єр-міністр України подякувала уряду Словаччини за непохитну підтримку євроінтеграційних прагнень нашої держави та наголосила на необхідності якомога швидшого відкриття переговорних кластерів з ЄС одночасно для України і Молдови.

Джерела: Офіс Президента, Департамент комунікацій Секретаріату КМУ