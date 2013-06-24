Заступник Міністра розвитку громад та територій України Андрій Братусь провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Австрії в Україні Мартіном Робертом Мюллером. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Основною темою зустрічі стала взаємна підтримка України та Австрії під час виборів до керівних органів Всесвітнього поштового союзу (ВПС). Вибори заплановано провести у межах 28-го Конгресу ВПС, який відбудеться з 8 по 19 вересня 2025 року в місті Дубай (ОАЕ).

"Під час Конгресу відбудуться вибори до Адміністративної ради та Ради поштових операцій Всесвітнього поштового союзу. Україна є кандидатом до обох органів, і ми сподіваємось на взаємну підтримку. Членство у цих радах дозволить представляти національні інтереси у формуванні правил, що регулюють міжнародну поштову співпрацю, а також сформувати багатосторонні контакти з поштовими адміністраціями інших країн", – зазначив Андрій Братусь

Під час зустрічі також обговорили пріоритети України у сфері розвитку логістичної інфраструктури, зокрема:

трансформацію прикордонної залізничної мережі відповідно до стандартів ЄС;

оновлення портової інфраструктури, яка зазнає постійних атак з боку рф;

модернізацію міжнародних автомобільних пунктів пропуску;

інтеграцію української транспортної системи до трансʼєвропейської мережі TEN-T.

"Австрійський Уряд має амбітну програму, і одним із її пріоритетів є всебічна підтримка України. Зокрема, у транспортній та логістичній інтеграції, розбудові інфраструктури, в тому числі портів і доріг. Найближчим часом очікується новий візит австрійських міністрів до України, включно з відвіданням одного з портів", – підкреслив Мартін Мюллер.

Сторони також обговорили надання гуманітарної допомоги та системну підтримку Австрії з початку повномасштабного вторгнення росії.

Андрій Братусь висловив вдячність народу Австрії та Послу Мартіну Мюллеру за постійний відкритий діалог між країнами.