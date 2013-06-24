Під час Ukraine Recovery Conference 2025 у Римі Україна та Італія домовилися про тіснішу співпрацю у сфері розвитку ринку праці. Відповідний Меморандум підписали Міністерство економіки України та Міністерство праці та соціальної політики Італії. Документ скріпили підписами Перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністерка праці Італії Марина Кальдероне.
«Для нас надзвичайно важливо мати такого партнера, як Італія, у питанні відновлення ринку праці. Особливо з огляду на виклики, які постали перед Україною: повернення наших громадян із-за кордону, інтеграція ветеранів та внутрішньо переміщених осіб. Ми вдячні за готовність інвестувати в українців, підтримувати їхній професійний розвиток і допомагати у реформуванні трудового законодавства відповідно до стандартів ЄС», — зазначила Юлія Свириденко.
Меморандум фокусується на практичній взаємодії в кількох ключових напрямах:
Оцінка потреб ринку праці: спільна аналітика щодо спеціалістів, яких потребує українська економіка для відбудови.
Інтеграція українців: підтримка повернення та працевлаштування ветеранів, переселенців і членів діаспори, які планують жити й працювати в Україні.
Адаптація законодавства: допомога у приведенні трудового законодавства України у відповідність до потреб ринку та стандартів ЄС, розвиток соціального діалогу.
Освіта і тренінги: програми для українців, які перебувають в Італії, щоб підготувати їх до повернення та реінтеграції в український ринок праці.
Практичні інструменти: Українська версія італійського застосунку AppLI (асистент із працевлаштування) для орієнтації українців на ринку праці в Італії.
Джерело: Міністерство економіки