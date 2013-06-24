Підписання відбулося 17 лютого в Абу-Дабі за участі Президента України Володимира Зеленського. Відповідний документ з боку України підписала Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко, з боку ОАЕ — Міністр з питань міжнародної торгівлі Тані бін Ахмед Аль Зеюді. Це перша в історії України угода з країнами Перської затоки. Про це повідомляє Урядовий портал.

Лібералізація торгівлі та інвестицій

Угода передбачає вільну торгівлю між Україною та ОАЕ та лібералізацію доступу до ринків товарів для обох країн. Українські товари отримають повний доступ до ринку ОАЕ для 96,6% товарних ліній.

«Це історична подія, адже йдеться про першу угоду у найбільш економічно просунутому регіоні Близького Сходу. Вона охоплює не лише ОАЕ, але загалом регіони Затоки. Це не просто угода між двома країнами, це вихід на глобальний ринок, адже ОАЕ є важливим економічним, торговельним та фінансовим хабом на Близькому Сході. Реалізація Угоди, яка охоплює фактичну всю товарну номенклатуру двосторонньої торгівлі, дозволить збільшити виробництво та експорт української продукції завдяки зняттю тарифних бар’єрів у торгівлі між двома країнами», — наголосила Юлія Свириденко.

За оцінками Міністерства економіки, угода може сприяти збереженню позитивного сальдо торгівлі товарами, яке у 2023 році становило 51,5 млн дол. США. У середньо- та довгостроковій перспективі може вплинути на зміщення траєкторії розвитку реального ВВП на 0,1%.

Нові можливості для бізнесу

Угода охоплює не лише торгівлю товарами, а й послуги, інвестиції та цифрову економіку.

Українські компанії отримають:

· спрощений доступ до ринків ОАЕ та інших країн регіону;

· передбачувані умови торгівлі;

· усунення бар’єрів для експорту та інвестування.

Очікується зростання українського експорту у ключових секторах: металургія, харчова промисловість, зокрема борошномельне виробництво та виробництво олії. Також прогнозується зростання експорту металів та рослинної олії.

За словами Юлії Свириденко, Угода взаємовигідна для обох держав. Україна й ОАЕ конкурентоспроможні у різних секторах, тому можуть взаємодоповнити торговельні потоки між країнами й підсилити економіки одне одного.

Також сторони домовилися про створення Ради з інвестицій Україна-ОАЕ, яка сприятиме збільшенню капіталовкладень та усуненню бар’єрів для бізнесу. Також буде засновано Комітет з питань малого і середнього бізнесу, що забезпечить підтримку підприємців через навчання та консультування.

ОАЕ зняли для України обмеження на частку іноземного капіталу у 49%, що дозволить підприємцям реєструвати компанії з іноземним капіталом до 70%, а в окремих секторах — поступово до 100% (зокрема у сфері комерційних послуг, будівництва, освіти, охорони здоров’я та бухгалтерського обліку). Водночас у вільних економічних зонах українські компанії зможуть володіти бізнесом на 100%, що є важливим кроком для розвитку українського бізнесу в цьому регіоні.

Угода відкриває нові можливості для цифрової торгівлі: скасовано мита на цифрову та електронну передачу даних, включаючи електронний контент. Закріплено зобов’язання щодо цифрових платежів, захисту персональних даних і створення прозорих правил для бізнесу, що розвиває цифрову економіку та транскордонну торгівлю.

«Поглиблення співпраці у торгівлі, інвестиціях, технологічних інноваціях та інфраструктурі стане потужним стимулом для економіки України та посилення політичних зв’язків», — підсумувала Юлія Свириденко.

Довідково

За 11 місяців 2024 року товарообіг між Україною та ОАЕ становив 415 млн дол. США. Експорт України до ОАЕ становив 266,8 млн дол. США, а імпорт — 148,2 млн дол. США.

Основні категорії експорту України до ОАЕ:

· Олія та жири – 48,6 млн дол. США

· М’ясо та їстівні субпродукти – 45 млн дол. США

· Зернові культури – 15,3 млн дол. США

· Металопродукція – 13,6 млн дол. США

· Основні категорії імпорту з ОАЕ:

· Мінеральне паливо – 69,9 млн дол. США

· Пристрої для зберігання інформації – 16,8 млн дол. США

· Хімічні сполуки – 11,5 млн дол. США

· Полімерні матеріали – 9,0 млн дол. США.