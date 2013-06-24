Міністр енергетики України Світлана Гринчук провела зустріч із Міністром енергетики Великої Британії Едом Мілібендом, під час якої сторони обговорили актуальний стан української енергетики та перспективи двостороннього партнерства. Зокрема, йшлося про посилення захисту енергетичної інфраструктури, реалізацію інноваційних проектів та підготовку до опалювального сезону. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Світлана Гринчук поінформувала британського колегу про виклики, з якими стикається галузь через постійні атаки рф: втрати обладнання, потребу в оперативних ремонтах та зміцненні фізичного захисту об’єктів, а також розширення імпорту природного газу напередодні опалювального сезону.

«Наші першочергові завдання – забезпечення надійного захисту енергетичної інфраструктури та створення резервів обладнання для швидкого відновлення пошкоджених об’єктів. Вдячні Великій Британії за стабільну підтримку у цих питаннях», – зазначила Світлана Гринчук.

Ед Мілібенд висловив солідарність із українськими енергетиками та підтвердив готовність Великої Британії і надалі підтримувати Україну у протидії російській агресії.

Велика Британія вже надала Україні генератори, габіони для захисту об’єктів та інше обладнання, а також внесла понад 101,9 млн євро до Фонду підтримки енергетики.

Окремо сторони обговорили розвиток спільних проектів у межах програми Innovate Ukraine, що передбачають впровадження технологій для підвищення енергетичної стійкості, виробництво зеленого водню та розвиток геотермальної енергетики.

Також узгоджено проведення навчальних візитів українських фахівців на об’єкти енергетичної інфраструктури Великої Британії.