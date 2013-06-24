Прем’єр-міністр Юлія Свириденко провела зустріч із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо, яка перебуває з робочим візитом у Києві. Очільниця уряду подякувала керівництву ЄБРР за постійну співпрацю, підтримку України та ефективний діалог.

Сторони зосередилися на питаннях забезпечення необхідних фінансових ресурсів для закупівлі газу та стабільного проходження опалювального сезону. Також обговорили реалізацію інфраструктурних і логістичних проєктів та можливості заохочення іноземних інвестицій. Окрему увагу приділили фінансовій підтримці державного бюджету через ухвалення нової програми МВФ та механізму репараційних позик.

«Очікуємо на позитивне рішення на найближчому засіданні Європейської ради», — наголосила Прем’єр-міністр.

Уряд представив ЄБРР інформацію про заходи з перезавантаження діяльності Енергоатому та інших ключових державних енергетичних компаній. Мета — забезпечити прозорість, ефективність та стійкість роботи енергосектору в умовах російської агресії.

Україна та ЄБРР залишаються у тісній співпраці та продовжать зміцнювати партнерство.

Команда Міністерства фінансів і делегація ЄБРР обговорили поточний портфель проєктів ЄБРР у державному та приватному секторах України, а також пріоритети фінансування на 2025—2026 роки, зокрема підтримку української енергосистеми.

Міністр фінансів Сергій Марченко подякував президентові ЄБРР за послідовну підтримку України з початку повномасштабного російського вторгнення. Провідною темою переговорів стала підтримка українського енергосектору, є критично важлива на тлі цілеспрямованих атак росії на енергетичну систему України. Сторони розглянули можливість фінансування закупівлі газу, щоб забезпечити безперебійне проходження опалювального сезону 2025/2026. Вони також опрацювали шляхи залучення такого кредитування — через переспрямування коштів із чинних проєктів на підтримку НАК «Нафтогаз» або надання додаткового фінансування.

Окрему увагу приділили можливості мобілізації кредитування на закупівлю газу за підтримки гарантійних інструментів ЄС, а також залучення допомоги від інших донорів.

За оцінками НАК «Нафтогаз», для стабільного проходження опалювального сезону 2025—2026 років потрібно імпортувати додатково понад 4 млрд кубометрів газу.

Учасники зустрічі обговорили перебіг роботи місії МВФ щодо започаткування нової фінансової програми співпраці, а також можливість надання Reparations Loan Європейською комісією для бюджетної підтримки України.

Оділь Рено-Бассо запевнила, що банк і надалі надаватиме Україні підтримку та готовий посилювати її відповідно до потреб.

Станом на листопад 2025 року загальний обсяг фінансування ЄБРР, спрямованого Україні від початку співпраці, становить 22,6 млрд євро. Лише з моменту повномасштабного вторгнення банк мобілізував понад 8,5 млрд євро на відновлення критичної інфраструктури. ЄБРР фінансує ініціативи для підтримки ліквідності та стійкості державного сектору, розвиток ММСП та здійснює капітальні інвестиції у приватний сектор. Чинний портфель проєктів у державному секторі налічує 15 загальною вартістю 3 млрд євро. У 2022—2025 роках ЄБРР надав майже 1 млрд євро на екстрену закупівлю газу.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство фінансів