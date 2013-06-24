На Ukraine Recovery Conference у Римі презентували BraveTech EU — першу спільну ініціативу України та Європейського Союзу, що масштабуватиме battlefield-tested інновації на рівні континенту. Україна та ЄС інвестують в ініціативу по €50 млн — щоб пришвидшити розробку, тестування й упровадження технологій. З боку України програму координуватиме Brave1. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

BraveTech EU — це технологічний альянс між урядами України та ЄС, стартапами, розробниками, інвесторами і військовими. Його мета — створення геймченжерів у сфері оборони, які одразу потрапляють на поле бою та посилюють наші позиції.

«BraveTech EU — це перший масштабний технологічний альянс між Україною та ЄС. Військові інновації України стали новою оборонною парадигмою Європи, і їх потрібно масштабувати. Ми разом створюємо технології, які не лише протистоять росії, а й переосмислюють саму стійкість. Коли об’єднуються українські та європейські розуми — вони творять історію. Я вдячний ЄС за довіру та бачення. BraveTech EU доводить: ми більше не просто реагуємо на загрози. Ми будуємо світ, здатний їм протистояти», — зазначив Віце-премʼєр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як масштабувати український defence tech

За час повномасштабного вторгнення ми наростили оборонне виробництво і з нуля побудували екосистему, у якій оборонні компанії, інженери та держава швидко створюють технології, тестують їх на полігонах і передають військовим на лінію зіткнення.

Результати українських розробок в оборонній сфері:

із 7 дронових компаній у 2022 році — до понад 500 у 2025-му;

1 500+ розробників і 3 600+ рішень на платформі Brave1;

300+ технологій уже кодифіковані за стандартами НАТО;

зростання оборонного виробництва — у 35 разів.

BraveTech EU дає змогу масштабувати ці рішення, використовуючи інституційні можливості ЄС — і водночас створювати нові технології спільно з європейськими командами.

Як працюватиме BraveTech EU

Ініціатива запускатиметься у два етапи та передбачатиме:

1. Seed Phase (з осені 2025):

Містить хакатони, налагодження партнерств між українськими та європейськими компаніями й інвесторами, фінансування R&D для українських і європейських стартапів, а також тестування для розвитку технологій в Україні для потреб європейських оборонних компаній.

2. Scale Up Phase:

Розширює етап Seed із залученням додаткових ресурсів — передбачає надання грантів для стартапів. Так Scale Up дасть змогу масштабувати проривні рішення, розроблені під час хакатонів.

Хто координуватиме ініціативу

З боку України ініціативу координуватиме Brave1: команда оборонного кластера має найбільшу експертизу у сфері воєнних інновацій та найкраще розуміння ринку.

Від ЄС програма координуватиметься через Європейський офіс оборонних інновацій (EUDIO) у Києві. Фінансування забезпечать European Defence Fund (EDF) та EU Defence Innovation Scheme (EUDIS).

«BraveTech EU — це новий стратегічний крок у розвитку співпраці між оборонними промисловостями ЄС і України. Євросоюз та його країни-члени мають виробничий потенціал, який може допомогти Україні створювати нові оборонні системи та підвищувати стійкість усієї Європи. З іншого боку, наша оборонна промисловість може багато чого навчитися в інноваційної та динамічної української спільноти оборонних технологій, її індустрії та екосистеми. Ми поглиблюватимемо інтеграцію — це надзвичайно важливо для обох сторін: і для України, і для ЄС», — додав Андрюс Кубілюс, комісар ЄС з питань оборони та космосу.

BraveTech EU — це рівноправне технологічне партнерство, яке відкриває простір для співінвестування, спільної розробки й інтеграції інновацій у реальні бойові системи. Це про швидкість, довіру й результат, а не про довгі бюрократичні цикли.

На нас чекає спільна робота — у лабораторіях та акселераторах, на хакатонах і полігонах. Бо майбутнє європейської безпеки створюється тут уже сьогодні.