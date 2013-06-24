Україна виконує взяті на себе зобов’язання перед європейськими партнерами, навіть попри виклики війни. Ми продовжуємо отримувати фінансову підтримку ЄС на умовах прозорості та результатів. І Міністерство економіки України як Національний координатор робить усе належне, аби забезпечити своєчасне виконання запланованих кроків. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Перший квартал 2025 року — найінтенсивніший за темпом виконання Плану України. На сьогодні три останні зобов'язання перебувають на фінальній стадії і залишаються у фокусі відповідальних органів.

1. Крок 4.7 – Реформа АРМА — законопроект від Міністерства юстиції України. Станом на зараз він підтриманий Верховною Радою України в цілому та очікує на підпис Президента України.

2. Крок 9.1 – Набрання чинності законом про реформу виконавчої влади на місцях. Цей законопроект від Міністерства розвитку громад та територій України знаходиться на розгляді у Верховній Раді і готовий до другого читання. Це вже третя редакція, доопрацьована за участю громадськості та органів місцевого самоврядування. Очікуємо на ухвалення цього законопроекту вже наступного пленарного тижня.

3. Крок 4.3 – Збільшення складу Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Йдеться про відбір 25 суддів (15 — до першої інстанції, 10 — до апеляції). Відбором займається Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Перший конкурс відбувся, але виявився надто складним і продемонстрував потребу в удосконаленні критеріїв відбору, для чого вже в Парламенті зареєстровано законопроект №13114. Конкурси тривають безперервно, і ми розраховуємо виконати цей крок в межах відведеного терміну.

За результатами І кварталу 2025 року вже у серпні в державний бюджет має надійти 3,05 млрд євро завдяки виконанню 13 кроків з 16. Важливо, що відповідно до умов Ukraine Facility, Україна має до 12 місяців для доопрацювання кроків, які потребують більше часу. Отже, ще 1,45 млрд євро будуть надані після завершення роботи над складними індикаторами першого кварталу 2025 року. Мета на рік — 12,5 млрд євро — залишається досяжною.