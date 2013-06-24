Україна залучила до держбюджету понад 4 млрд євро від Європейського Союзу:

Понад 3 млрд євро - кредит від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility;

1 млрд євро є частиною внеску ЄС у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Кошти буде спрямовано на першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У межах інструменту Ukraine Facility на 2024-2027 роки передбачено близько 50 млрд євро для України (38,27 млрд євро - пряма бюджетна підтримка). Загалом до держбюджету з 2024 року вже надійшло понад 22,6 млрд євро у межах інструменту.

Тільки у 2025 році планується залучити близько 12,5 млрд євро, з яких понад 6,5 млрд євро вже надійшло до держбюджету.

Аби отримати черговий регулярний транш від ЄС в рамках інструменту, Україна виконала реформаційні кроки, передбачені до кінця першого кварталу 2025 року, які охоплюють такі сфери, як боротьба з корупцією, державне управління, регіональна політика, людський капітал, агропродовольчий сектор, цифрова трансформація, захист довкілля та управління державними активами.

Механізм ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів США, які забезпечені доходами від заморожених активів росії. Внесок ЄС складає 18,1 млрд євро (20 млрд доларів США). Загалом, у рамках ініціативи ERA, Мінфін вже залучив від Європейського Союзу 9 млрд євро.

Європейський Союз залишається найбільшим донором фінансової підтримки України – 57,5 млрд євро за 3,5 роки. За 8 місяців 2025 року країна отримала понад 15,5 млрд євро від ЄС.

“Фінансова допомога від Європейського Союзу посилює спроможність України вистояти в умовах повномасштабної війни. Завдяки цим коштам ми можемо стабільно забезпечувати соціальні виплати, утримувати стабільність економіки. Така солідарність партнерів – важливий сигнал довіри до України й інвестиція у нашу спільну безпеку. Вдячний партнерам з ЄС за постійну та вагому підтримку”, – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.