Серед платежів, які контролюють податкові та митні органи, основні надходження забезпечено за рахунок: 51,1 млрд грн — податку на прибуток підприємств; 46,0 млрд грн — податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів; 30,7 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору; 23,4 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 38,0 млрд грн, відшкодовано 14,6 млрд грн); 26,8 млрд грн — акцизного податку; 5,4 млрд грн — рентної плати за користування надрами; 4,6 млрд грн — ввізного та вивізного мита; 3,5 млрд грн — частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону.