Українці дедалі активніше інвестують у власний професійний розвиток за підтримки Служби зайнятості. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Лише з початку 2025 року майже 24 тисячі людей скористалися ваучером на безоплатне навчання від Служби зайнятості: вони обирають нові професії, підвищують кваліфікацію або опановують спеціальності, затребувані на ринку праці.

Найчастіше ваучер беруть люди віком 45 років і старші — вони становлять 69% від усіх отримувачів ваучерів. Внутрішньо переміщені особи складають 22%, люди з інвалідністю — 6%, а учасники бойових дій — 3%.

Лідерами за кількістю виданих ваучерів на навчання стали Дніпропетровська, Харківська та Запорізька області.

Медсестринство, психологія, кухар, соціальний робітник та водій автотранспортних засобів — це найпопулярніші професії/спеціальності, які цьогоріч українці обирали за ваучерами.

За ваучером можна підвищити кваліфікацію або пройти перепідготовку за однією з 156 професій і спеціальностей у закладах освіти з ліцензією Міністерства освіти та науки України. Їх перелік оновлюється кожні три місяці на сайті відомства.

Навчатися можна як у закладах вищої освіти, так і в профтехнічних закладах — зокрема, у восьми сучасних Центрах профтехосвіти Служби зайнятості, де використовують інноваційні методики й роблять акцент на практичні навички, затребувані на ринку праці.

Програма фінансується за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Компенсація за навчання складає 30 тисяч гривень.

Щоб отримати її, достатньо звернутися у будь-який центр зайнятості, подати заявку онлайн на сайті Державної служби зайнятості або скористатися мобільним застосунком.