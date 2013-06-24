Станом на 30 вересня 2025 року українські аграрії засіяли 2 515 млн га озимих культур. Озимі на зерно сіють вже в усіх областях України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Зокрема, посіяно:
- озимої пшениці – 1438,8 тис. га;
- озимого ячменю – 97,2 тис. га;
- озимого жита – 37,9 тис. га;
- озимого ріпаку – 941,1 тис. га.
Серед лідерів за посівами зернових культур Полтавська, Кіровоградська та Миколаївська області. Озимого ріпаку найбільше засіяли у Вінницькій, Хмельницькій та Миколаївській областях.