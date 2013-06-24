Вибір цьогорічної теми Саміту перших леді та джентльменів «Освіта, що моделює світ» був надзвичайно вдалим і слушним. Про це заявила перша леді України Олена Зеленська в підсумковій промові наприкінці заходу.

«Освіта — це те, що хвилює всіх. Ми всі це побачили. Сьогодні ми точно погодилися в тому, що якісна сучасна освіта охоплює не тільки академічні знання та навички, а й емоційний інтелект, гуманізм і відкритий світогляд», — наголосила вона.