Станом на 22 серпня 2025 року в Україні вже зібрано 27 251,9 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур на площі 6 700,9 тис. га. Обмолочено 60% площ, засіяних цими культурами. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема:

Пшениці – зібрано 21 009,9 тис. тонн на площі 4 873,1 тис. га.

Ячменю – зібрано 4 970,6 тис. тонн на площі 1 304,6 тис. га.

Гороху – зібрано 581,7 тис. тонн на площі 258,6 тис. га.

Інших зернових і зернобобових зібрано 685,3 тис. тонн на площі 260,6 тис. га.

Серед лідерів, зокрема:

Одеська область – зібрано 3 442,2 тис. тонн з площі 1 083,4 тис. га.

Вінницька область – зібрано 2 385,8 тис. тонн з площі 423,7 тис. га.

Кіровоградська область – зібрано 2 204,0 тис. тонн з площі 533,4 тис. га.

Ріпаку вже зібрано 3 162,8 тис. тонн на площі 1 283 тис. га.

У Дніпропетровській і Одеській областях розпочали збирати соняшник, а в Харківській – сою.