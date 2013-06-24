Станом на 3 жовтня 2025 року в Україні вже зібрано 31 548,8 тис. тонн зернових культур на площі 7 213,8 тис. га. Обмолочено 65% площ, засіяних цими культурами. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Зокрема:
- Пшениці – зібрано 22 525,8 тис. тонн на площі 5 020,3 тис. га.
- Ячменю – зібрано 5 330,3 тис. тонн на площі 1 345,6 тис. га.
- Гороху – зібрано 626,6 тис. тонн на площі 266 тис. га.
- Кукурудзи – 2 059,9 тис. тонн на площі 405,4 тис. га.
- Інших зернових і зернобобових зібрано 879,6 тис. тонн на площі 315,8 тис. га.
Серед лідерів:
- Одеська область – зібрано 3 707,3 тис. тонн з площі 1 115,1 тис. га.
- Вінницька область – зібрано 2 426 тис. тонн з площі 437 тис. га.
- Кіровоградська область – зібрано 2 223,8 тис. тонн з площі 541,3 тис. га.
- Хмельницька область – зібрано 2 182,3 тис. тонн з площі 317,5 тис. га.
Олійних культур зібрано:
- Ріпаку – 3 303,2 тис. тонн на площі 1 275,6 тис. га.
- Сої – 2 231,1 тис. тонн на площі 1 006,20 тис. га.
- Соняшнику – 5 535,3 тис. тонн на площі 3 017,8 тис. га.
- Цукрових буряків викопано вже 2 415,7 тис. тонн на площі 49,8 тис. га.
Загалом, соняшнику зібрано з 58,7% засіяних площ, сої – 46%, кукурудзи – 10%, цукрових буряків – 25%. Збір пшениці, ячменю, гороху і ріпаку завершений.