«URC-2025 стала платформою для презентації конкретних підсумків відновлення, ефективного управління інвестиціями, запровадження нових інструментів державно-приватного партнерства та зміцнення довіри до України як надійного партнера. Ми отримали чіткий посил від друзів та партнерів України, вони готові інвестувати в наше відновлення. Доказом цього стала ініціатива створення коаліції відновлення, Європейського флагманського фонду для відбудови України, а також підписання конкретних угод, меморандумів та спільних заяв на загальну суму понад 3,5 мільярда євро», — наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.