Станом на 18 липня 2025 року в Україні вже обмолочено 2 355,3 тис. га та намолочено 7 225,8 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Зокрема:
- Пшениці – обмолочено 1 504,5 тис. га, намолочено – 4 671,1 тис. тонн;
- Ячмінь – обмолочено 660,6 тис. га, намолочено – 2 181,6 тис. тонн;
- Горох – обмолочено 170,8 тис. га намолочено – 362,9 тис. тонн.
Серед лідерів, зокрема:
- Одеська – обмолочено 722,1 тис. га, намолочено – 2 020,4 тис. тонн;
- Миколаївська – обмолочено 488,7 тис. га, намолочено – 1 172,8 тис. тонн;
- Кіровоградська – обмолочено 238,6 тис. га, намолочено – 963 тис. тонн.
Ріпак збирають в чотирнадцяти областях. Вже зібрано 614,1 тис. тонн на площі 360,3 тис. га.