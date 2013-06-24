Протягом двох місяців після впровадження система DELTA показала досить стабільну динаміку розвитку та високу ефективність у бойовому застосуванні. Середньомісячна кількість нових користувачів зросла на 30 відсотків і зберігає позитивну тенденцію, а кількість підрозділів, які використовують систему, досі зросла майже на 10 відсотків.

«Наказ про впровадження DELTA дав Силам оборони юридичне підґрунтя для її широкого застосування. Нині DELTA, допомагаючи військовим діяти швидше, точніше і більш узгоджено, стала цифровою зброєю. Це приклад українських інновацій, які змінюють поле бою й задають нові стандарти для партнерів», — наголосив міністр оборони Денис Шмигаль.

Завдяки інтегрованим програмам за ці два місяці в системі DELTA верифіковано понад 130 тисяч знищених та пошкоджених ворожих цілей, 25 відсотків з них — особовий склад ворога.

Автоматичне звітування й аналітика в системі DELTA розширилися: на розвідку — військові відтепер можуть звітувати про виявлені цілі на відстані понад 20 км від лінії бойового зіткнення та отримати бали за розвідку, а також додаткові бали, якщо розвідану ними ціль було уражено; на логістичні місії за допомогою наземних роботизованих комплексів, повідомляє Мінооборони.