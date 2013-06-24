Медична освіта в Україні поступово трансформується відповідно до сучасних стандартів і викликів. Важливим напрямом цього процесу є розвиток цифрових навичок викладачів медичних університетів. Одним із прикладів такої ініціативи є міжнародний проект Erasmus+ KA2 UkraineDigiTrans (Digital Transformation for Medical Education in Ukraine). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Його мета - допомогти українським викладачам опанувати сучасні цифрові інструменти, симуляційні методики та інноваційні підходи до навчання. Це дозволяє зробити освітній процес у медичних закладах вищої освіти більш інтерактивним, доступним і ефективним.

«Цифрова трансформація медичної освіти — це не лише про інструменти, а насамперед про людей, які вміють ними користуватися. Для нас важливо, щоб кожен студент медуніверситету в Україні мав доступ до якісного та сучасного навчання», – зазначила заступник Міністра охорони здоров’я з цифрового розвитку Марія Карчевич.

У межах цього проекту протягом 2024–2025 років українські викладачі взяли участь у низці міжнародних тренінгів. Зокрема, пройшли п’ятиденний курс Train-the-Trainers у Фінляндії та програму Sustainable Medical Education Methods and Tools у Греції.

Під час навчання учасники опанували основи цифрової педагогіки, навчалися працювати з інтерактивними платформами (такими як MIRO, Mentimeter, Padlet), розробляли власні навчальні програми, а також вивчали сучасні підходи до підтримки психоемоційного здоров'я викладачів і студентів.

Особливу увагу було приділено впровадженню технологій розширеної реальності та штучного інтелекту в навчальний процес, зокрема – моделюванню віртуальних пацієнтів та створенню клінічних симуляцій (імітацій реальних медичних ситуацій, у яких студенти відпрацьовують навички діагностики, лікування та взаємодії з пацієнтом у безпечному середовищі).

Станом на середину 2025 року участь у проекті взяли вже десятки українських педагогів. Вони пройшли тренінги як за кордоном, так і в Україні.

Крім цього, навесні 2025 року в українських університетах стартували педагогічні курси «Професійна майстерність викладача: цифрова педагогіка». Вони передбачають цикли peer training - формату, що базується на принципі навчання «рівний рівному», коли викладачі обмінюються власним досвідом, методиками та напрацюваннями, навчаючи одне одного на практичних прикладах

У подальших планах – масштабування програм підготовки тренерів, щоб залучити до навчання ще більше викладачів із різних регіонів України.

Ці кроки є важливою складовою у створенні сучасної системи медичної освіти, яка здатна ефективно реагувати на виклики часу та потреби суспільства.

Довідково

Проект реалізується у партнерстві з європейськими університетами. Координатором виступає Університет прикладних наук Лауреа (Фінляндія). До партнерства також залучені Університет Аристотеля в Салоніках (Греція), Одеський національний медичний університет, Буковинський державний медичний університет, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Львівський національний університет імені Івана Франка, а також Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.

Нагадаємо, нещодавно в межах міжнародних конференцій SESAM та AMEE 2025 Україна представила результати ще одного цифрового проекту в медичній освіті - D-CREDO. Ініціатива спрямована на впровадження цифрових технологій у навчання клінічному мисленню та розвиток інноваційних підходів до підготовки майбутніх лікарів.