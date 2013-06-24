У межах реформи управління публічними інвестиціями уряд втілює програму «Українські проєкти», яка передбачає системний підхід до розвитку та відбудови нашої держави. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Стратегічної інвестиційної ради.

«Уперше створено чіткий перелік національних пріоритетів. Тепер фінансування отримують лише ті проєкти, які справді потрібні людям і країні», — наголосив Денис Шмигаль. За словами глави уряду, всі проєкти проходять єдиний маршрут добору за критеріями економічної, безпекової та соціальної доцільності.

На засіданні обговорили питання реалізації цієї програми. Зокрема, внесення до єдиного проєктного портфеля ініціатив, які втілюватимуть за підтримки італійських партнерів, проєкту DRIVE, що стосується відновлення транспортної інфраструктури, проєктів МОЗ щодо будівництва та реконструкції нових корпусів лікарень та проєктів в енергетиці і транспорті.

«В умовах обмежених ресурсів ми здійснюємо розвиток та відбудову тут і зараз. Тому важлива якість проєктів, швидкість та ефективність їх реалізації», — наголосив Прем’єр, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.