Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев провів двосторонню зустріч зі спеціальним уповноваженим Президента Французької Республіки з питань економічної допомоги та відновлення України П’єром Ельброном. Сторони обговорили інституційні зміни в українському уряді та подальше поглиблення українсько-французького економічного партнерства.

Серед ключових тем — створення нового Фонду підтримки відновлення України, а також підготовка нової міжурядової угоди між Україною та Францією, яку планують підписати до кінця 2025 року.

«Франція — великий і послідовний партнер України. Наші економічні відносини у межах нового міністерства лише посилюватимуться. Уже працюємо над новим Фондом підтримки відновлення, який передбачає змішане фінансування проєктів. Новий формат передбачатиме залучення приватного капіталу, що дасть змогу розширити інвестиційні можливості та активізувати фінансування ініціатив з відбудови. Ми щиро вдячні Франції за цю підтримку», — наголосив Олексій Соболев.

Сторони обговорили підготовку міжурядової угоди, яка охоплюватиме стратегічні сектори і буде зосереджена на промисловій співпраці між французькими й українськими компаніями, з урахуванням вимог та стандартів Європейського Союзу, а також розглянули можливість створення додаткових інструментів залучення інвестицій у ключові сектори економіки.

Окрему увагу приділили співпраці з французькою компанією Alstom у межах угоди про постачання 55 локомотивів вартістю 490 млн євро за фінансування Світового банку та ЄБРР. А також перспективу додаткового фінансування на 300 млн євро за рахунок пільгового кредиту від уряду Франції на ще 30 локомотивів. Підписання угоди очікується в серпні під час економічного саміту за участю президентів України та Франції.

Щодо співпраці у сільськогосподарському напрямі сторони обговорили: питання імпорту української аграрної продукції — фокус має зміститися на розвиток переробної промисловості; ініціативу зі створення зернових хабів на Близькому Сході, зокрема в Єгипті, для безпечного зберігання та дистрибуції українського зерна. Це підвищить продовольчу безпеку регіону і дасть змогу Україні уникати ризиків, пов’язаних зі зберіганням на її території.

Сторони підтвердили проведення в листопаді 2025 року в Києві засідання Українсько-Французької економічної комісії та домовилися визначити її очільника. А також призначити відповідальну особу для координації з Посольством Франції та сформувати консорціум для приватного інвестфонду.

Міністр енергетики Світлана Гринчук провела зустріч із французькою делегацією на чолі зі спецуповноваженим Президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єром Ельброном.Сторони обговорили поточні українсько-французькі проєкти з розвитку електричних мереж, атомної та відновлюваної енергетики, нафтогазової галузі, зокрема щодо спільної розвідки і видобутку газу в Україні.

«Важлива частина нашої співпраці — грантова угода між урядом Французької Республіки та урядом України для сприяння відновленню і підтримки критичної інфраструктури та пріоритетних галузей економіки України. Це угода на суму 200 млн євро», — зазначила Світлана Гринчук.

Міністр енергетики подякувала Франції за внесок обсягом 5,7 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.

На зустрічі також обговорили реалізацію трьох спільних інфраструктурних проєктів у паливно-енергетичному секторі, загальна вартість яких перевищує 37,6 млн євро.

П’єр Ельброн наголосив, що один зі стратегічних напрямів співпраці із французькими державними та приватними компаніями — атомна енергетика.

Партнери також обговорили питання залучення приватних французьких компаній до роботи з українським бізнесом, а також деталей спільної роботи в межах Фонду енергетичного співтовариства.

Окремо обговорили підсумки візиту міністра Європи та закордонних справ Французької Республіки Жана-Ноеля Барро до Чорнобильської зони відчуження. Одним із ключових напрямів співпраці України та Франції залишається гарантування ядерної та радіаційної безпеки, ліквідація наслідків атаки російського дрона на арку НБК.

«Внесок П’єра Ельброна та його команди у порядок денний Чорнобильської зони відчуження важко переоцінити. Україна продовжує активний діалог з усіма міжнародними партнерами щодо підтримки Чорнобильської зони відчуження в межах Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля», — наголосила міністр.

Вона подякувала французьким партнерам за колосальний внесок в енергетичну стійкість України та запевнила, що попереду ще багато спільних проєктів.

Джерела: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства

Міністерство енергетики