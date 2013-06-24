На конференції Ради ФАО, яка відбулася у Римі (Італійська Республіка) з 28 червня по 4 липня 2025 року, Україну було обрано до цього керівного органу.

Підґрунтям цього досягнення є особлива увага, яку Україна приділяє протидії намаганням росії посилити свій вплив у керівних органах ФАО.

Зокрема, вдалося не дати росії створити додатковий Євразійський регіон ФАО, що не дозволило країні-агресору та Республіці Білорусь стати постійними представниками Ради ФАО від цього регіону.

В той же час завдяки спільним зусиллям Міністерства закордонних справ України, Посольства України в Італійській Республіці та Мінагрополітики Україну знову обрано до Ради ФАО від регіону Європи.

Україна не залишилась осторонь цього процесу та оголосила про приєднання до Угоди про заходи держави порту з недопущення, стримування та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства.

Представник Мінагрополітики приймав активну участь у загальних дебатах щодо стану справ у сфері продовольства та сільського господарства. За його словами, Україна залишається надійним гарантом забезпечення світової продовольчої безпеки.

Під час Конференції, окрім виборів до Ради ФАО, відбулися також вибори до Генерального комітету, Комітету з питань повноважень та виборах Незалежного голови Ради ФАО.

Участь Мінагрополітики у заході такого рівня є важливою складовою боротьби України за збереження своєї продовольчої стабільності та протидії агресивним намірам російської федерації, яка намагається використовувати міжнародні платформи для послаблення української позиції.

Довідково: Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 року № 1371 «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна», Мінагрополітики визначено головним центральним органом виконавчої влади, відповідальним за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (ФАО), яку було засновано у жовтні 1945 року. У поточному році ФАО святкуватиме 80-ту річницю з моменту свого заснування.

Джерело: Мінагрополітики