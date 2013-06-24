Укрзалізниця у партнерстві з Європейським банком реконструкції та розвитку оголосила міжнародний тендер на закупівлю газопоршневих електростанцій загальною потужністю 215 МВт. Попередньо всі технічні параметри устаткування, деталі тендеру та фінансування були погоджені з партнерами. Завдяки реалізації цього проєкту залізничники зможуть навіть в умовах блекаутів забезпечити стабільні перевезення пасажирів та вантажів і мінімізувати використання резервної теплотяги. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Реалізації цього важливого проєкту передувало підписання гарантійної угоди між ЄБРР та Україною в особі Віцепрем’єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби, а підготовка до підписання відбувалася в рекордні строки завдяки скоординованій роботі команд Міністерства розвитку громад та територій України та Укрзалізниці.

Крім того, перед оголошенням тендера, щоб мінімізувати ризики під час закупівлі обладнання та в ході реалізації проєкту, залізничники провели консультації з Урядом України, ЄБРР, ЄС, Енергетичним співтовариством. Зокрема, опрацьовано умови залучення фінансування, погоджено грантову співучасть, розглянуто низку технічних питань.

Також завдяки електрогенерації Укрзалізниці будуть забезпечуватися об’єкти соціальної сфери й об’єкти критичної інфраструктури інших галузей економіки. Вказана закупівля буде проведена на «Порталі електронних закупівель ЄБРР (ECEPP)». Учасники можуть надсилати свої пропозиції до 16 червня 2025 року.

Нагадаємо, що закупівля газопоршневих електростанцій проводиться в рамках спільного з ЄБРР проєкту «Участь АТ «Укрзалізниця» в загальнодержавній системі розподіленої генерації». Раніше Укрзалізниця підписала кредитну угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на закупівлю й будівництво газової генерації електроенергії. Загалом у межах підписаної угоди Укрзалізниця під державні гарантії отримає 180 млн євро.