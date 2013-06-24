Укрзалізниця разом із ДСНС України, загоном швидкого реагування Червоного Хреста України та Ювенальною Поліцією України провели рятувальні навчання для дітей. Мета таких заходів — навчити дітей безпечній поведінці та показати на практиці, до чого можуть призвести зачеперство та інші небезпечні розваги поблизу залізничної інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Зачеперство — це небезпечне хобі, коли підлітки чіпляються до зовнішніх частин поїзда заради відео та лайків. Ця "розвага" загрожує життю зачеперів, пасажирів та працівників залізниці. Так, 18 дітей загинули з початку року через порушення правил безпеки на залізниці. Ця страшна статистика починається з гри, а закінчується трагедією.

Під час моделювання ситуації понад 100 залізничників разом із рятувальниками відпрацювали всі необхідні етапи порятунку при пожежі, яка сталася через зачепінг:

знеструмили контактну мережу;

евакуювали пасажирів;

допомогли постраждалому;

координували рятувальні служби.

Понад 60 дітей віком від 5 до 16 років спостерігали за процесом.

Після відтворення події для дітей провели спеціальний урок безпеки на залізничному транспорті й розповіли, як розпізнати мінну чи пожежну небезпеку.

Упродовж року всі залізничники та залізничниці проходять обов’язкові тренінги з безпеки та домедичної допомоги.