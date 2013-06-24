Укрзалізниця оголосила в електронній системі Prozorro.Продажі перший аукціон з реалізації послуг із розміщення рекламних матеріалів у рухомому складі філії «Пасажирська компанія». Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Послуга передбачає розміщення реклами в пасажирських поїздах далекого сполучення та швидкісних поїздах Інтерсіті, Інтерсіті+. Лот включає всі можливі види рекламних матеріалів: плакати, наліпки, монітори.

Запрошуємо до участі в тендері: https://prozorro.sale/auction/BSE001-UA-20250812-36427/

Заявки на участь в аукціоні приймаються до 20 серпня 2025 року.

Аукціон відбудеться 21 серпня 2025 року.

Стартова ціна — 1 994 838,57 грн (без ПДВ) на місяць.

Запрошуємо представників рекламного бізнесу взяти участь в аукціоні.