Уряд продовжує системну роботу зі створення безпечного та сучасного освітнього середовища. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 2 липня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Він підкреслив, що у межах реалізації державної політики в галузі освіти вже розподілено понад 488 млн грн так званої STEM-субвенції між громадами. Сьогодні ухвалено рішення щодо розподілення ще понад 11 млн грн для шкіл Дніпровщини та Черкащини.

Також, за словами Дениса Шмигаля, Уряд розподілив 185 млн грн для шкіл 12-ти регіонів. Ці фінансові ресурси будуть спрямовані на модернізацію шкільних харчоблоків.

«Загалом у поточному році для цього в державному бюджеті передбачили 960 млн грн», — повідомив Прем’єр-міністр.