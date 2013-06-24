На позачерговому засіданні Уряду ухвалили важливе рішення для розвитку сектору корисних копалин та залучення інвестицій в Україну. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, оголошено про початок конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції на ділянці «Добра» у Кіровоградській області. Ця ділянка містить значні запаси літію — мінералу, який має стратегічне значення для розвитку сучасної енергетики та технологій.

«Ми очікуємо інвестора, який забезпечить не лише видобуток, але й розвиток виробництв з доданою вартістю в Україні», — наголосила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Відповідно до рішення, протягом двох місяців буде опубліковане оголошення про конкурс. Прийом заяв триватиме три місяці, після чого відбудеться визначення переможця.