Уряд вніс зміни до Статуту НАК «Нафтогаз України» та до положення про наглядову раду держкомпанії. Документи приведено у відповідність до вимог Закону № 3587-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Ці зміни є частиною корпоративної реформи, що має на меті підвищити прозорість, підзвітність і ефективність державних компаній. Оновлені документи визначають сучасні правила формування, організації роботи та звітування наглядової ради компанії з урахуванням кращих міжнародних практик.
Що змінилося:
- уточнені компетенції та функції наглядової ради.
- встановлено обов’язок щорічного звітування наглядової ради перед загальними зборами. Звіт включається до річного звіту компанії та публікується відповідно до вимог закону.
- удосконалено порядок доступу до інформації для членів наглядової ради та врегульовано питання конфлікту інтересів.
- описано організацію роботи наглядової ради: частоту засідань, порядок скликання, оформлення рішень тощо.
Приведення внутрішніх документів «Нафтогазу» у відповідність до закону — один із важливих практичних кроків реформи корпоративного управління.
Закон № 3587-IX, ухвалений у 2024 році, зобов’язав державні компанії адаптувати свої статути, положення про наглядову раду та інші документи впродовж визначеного перехідного періоду.