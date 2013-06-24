Кабінет Міністрів України схвалив проект Указу Президента, котрий передбачає, що підвищені академічні стипендії для курсантів, слухачів і ад'юнктів військових вишів призначатимуться на честь Захисників та Захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Це рамковий документ, котрий створює правові підстави для подальшої розробки та впровадження механізму присвоєння підвищених академічних стипендій імені загиблих Захисників та Захисниць України у системі військової освіти.

Концепція, запропонована Міноборони, передбачає, що перелік таких стипендій та їх кількість буде додатково визначатись окремим рішенням уряду за поданням Міністерства оборони.

Проектом акту також передбачено скасування Указу Президента від 11.02.2000 № 209 про заснування стипендій імені героїв Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років. Указ підлягає скасуванню з огляду на вимоги Закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

Сьогодні у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти виплачується 28 стипендій імені героїв Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років. Виплата стипендій для курсантів з-поміж цивільної молоді встановлена у розмірі їх подвійного грошового забезпечення, для курсантів військової служби за контрактом, слухачів і ад'юнктів – з підвищенням на 100 відсотків посадового окладу.