Кабінет Міністрів України підтримав законопроект, який передбачає зміни до чинного законодавства щодо доступу до декларацій військовослужбовців та інших осіб, що безпосередньо захищають державу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Документ дозволить відтермінувати відкриття вільного доступу до таких декларацій на 1 рік після завершення воєнного стану. Наразі чинна норма передбачає відкриття доступу вже наступного дня після його скасування.

Запровадження цієї зміни дозволить запобігти потраплянню у відкритий доступ відомостей, що можуть нести ризики для військовослужбовців та їхніх родин, зокрема:

інформації про членів сімей;

місця проживання.

Мета законопроекту – запобігти ідентифікації військових противником, а також посилити безпеку захисників і захисниць України та їхніх близьких.