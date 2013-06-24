У вівторок відбулася перша установча зустріч засідання робочої групи щодо розроблення державної стратегії житлової політики. У зустрічі взяли участь перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко, представники уряду, Офісу Президента, Верховної Ради, місцевого самоврядування, міжнародних організацій, експертного середовища та громадянського суспільства.

«Реформа житлового сектору, яку ми розпочали разом з міжнародними партнерами, має стати основою для того, щоб якомога більше українців мали змогу придбати чи відновити власне житло. Міністерство економіки в цьому процесі відповідає за розвиток і масштабування системи державного житлового фінансування. Насамперед — через програми іпотечного субсидування, які залишаються головним джерелом доступних кредитів для людей», — наголосилаЮлія Свириденко.

Головним інструментом забезпечення житлом українців залишається програма іпотечного кредитування «єОселя». Торік вона забезпечила 98% всього іпотечного ринку України і стала основним рушієм іпотечного кредитування за останні роки.

У межах програми видано понад 17 000 кредитів на суму приблизно 28 млрд грн через десять комерційних банків. Уряд розглядає пропозиції щодо запровадження спеціальних умов для особливо вразливих верств населення (військові, родини ветеранів, внутрішньо переміщені особи).

Юлія Свириденко подякувала партнерам та особливо Світовому банку за активну залученість у реформу житлового сектору.

В установчій зустрічі взяли участь віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом, заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита, перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова, керівник групи з питань відбудови України Габріель Блан, експерт з питань житлової політики, представник Світового банку Еллен Гамільтон, представники громадського сектору та експерти.

Розроблення державної стратегії житлової політики — вимога Плану для України (Ukraine Facility), визначена в межах Реформи 7 («Забезпечення доступу до житла для осіб, які його потребують»). Стратегія передбачає впровадження заходів підтримки для створення доступного соціального житла, збільшення кількості житла, доступного для ВПО та інших осіб, які нині не можуть орендувати чи придбати житло, зокрема для осіб з інвалідністю, повідомляє Мінекономіки.