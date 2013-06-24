Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко та очільники міністерств КМУ представили проект Програми діяльності Уряду. Документ окреслює стратегічні цілі та завдання для всіх міністерств. Презентація відбулась за участі представників ЗМІ, народних депутатів, профільних громадських організацій, експертного середовища та аналітичних центрів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У межах презентації відбулась панельна дискусія “Економіка для людей. Розвиток”, де Міністр фінансів Сергій Марченко розповів про пріоритети Міністерства у межах Програми. Він акцентував увагу на необхідності збалансованого підходу до формування Бюджету-2026, який має забезпечити необхідний ресурс для сектору безпеки і оборони, а також пріоритетних видатків у соціальній та гуманітарній сферах.

8 пріоритетних операційних цілей Міністерства фінансів, визначені проєктом Програми:

Макрофінансова стабільність та ефективне управління державними фінансами: підготовка проекту Державного бюджету на 2026 рік з урахуванням воєнних пріоритетів і потреб відновлення, розробка законопроекту про середньострокове бюджетне планування інвестицій. Співпраця з міжнародними партнерами для залучення необхідного обсягу зовнішнього фінансування, виконання міжнародних зобов’язань і рекомендацій МВФ, Світового банку та ЄС у межах інструменту Ukraine Facility.

Податкова політика: запровадження автоматичного обміну податковою інформацією між Україною та іншими країнами відповідно до стандартів ОЕСР, протидія ухиленню від сплати податків, удосконалення процедур взаємного та попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях.

Управління державним боргом: діалог з кредиторами, розробка та реалізація Стратегії управління державним боргом на 2026–2028 роки, а також нормативне забезпечення функціонування Боргового агентства.

Реформа митниці: перезавантаження роботи митної системи відповідно до європейських стандартів — із прозорими процедурами, швидким і зручним оформленням, використанням сучасних IT-рішень. Також підготовка нового Митного кодексу.

Облік, звітність і аудит: підвищення прозорості економіки та довіри до бізнесу шляхом впровадження сучасних стандартів фінансової та нефінансової звітності й аудиту, включно зі звітністю зі сталого розвитку. Зокрема – оновлення законодавства щодо складання підприємствами звітності зі сталого розвитку та підвищення якості аудиторських послуг.

Цифровізація управління фінансами: інтеграція всіх даних державних фінансів у єдину систему з використанням хмарних технологій, щоб забезпечити оперативне, прозоре та захищеного управління. Завдання включають створення єдиного адміністратора фінансових даних та впровадження сучасних хмарних рішень.

Фінмоніторинг та безпека фінансової системи: підготовка законопроектів щодо приєднання до SEPA та впровадження стандартів протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

Зменшення частки держави в банківському секторі: розробка порядку залучення радників для продажу пакетів акцій державних банків для підготовки до приватизації.

Після публічного обговорення з громадськістю документ буде винесений на розгляд Уряду для затвердження, а далі – поданий до Верховної Ради для остаточного схвалення.